Naufragio Crotone | uno dei medici | “I cadaveri galleggiavano ovunque Due uomini tenevano in alto un bambino morto”

"Quando siamo arrivati sul punto del Naufragio abbiamo visto cadaveri che galleggiavano ovunque ed abbiamo soccorso due uomini che tenevano in alto un bimbo. Purtroppo il piccolo era morto". È il racconto di Laura De Paoli, medico che opera per la Fondazione Cisom Cavalieri di Malta a supporto della Guardia costiera per gli interventi di soccorso in mare, intervenuta a Steccato di Cutro dove sono stati trovati i resti di un barcone che si è spezzato a causa delle onde provocando la morte di decine di migranti. "Abbiamo visto i due che tenevano in alto un bambino – aggiunge – e siamo riusciti a recuperarli. Erano il fratello e lo zio del bambino che, però, era senza vita.

