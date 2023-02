Naufragio Crotone, comandante carabinieri: “C’erano tanti bambini” (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono stati momenti complicati, terribili, C’erano tanti bambini, e non ce l’hanno fatta …”. Il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo è il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone. Da ore si trova sulla spiaggia in cui sono stati recuperati alcuni dei corpi dei naufraghi morti annegati davanti alle coste. Di più non vuole aggiungere l’ufficiale dei carabinieri, ma il suo sguardo parla. Ha visto scene terribili, bambini annegati. “Non mi faccia aggiungere altro…”, dice all’Adnkronos. Al momento sono 59 le vittime accertate e 22 persone sono state ricoverate in ospedale a Crotone. Sul posto ci sono ancora i soccorritori nella speranza di trovare ancora qualche superstite ma non ci sono molte speranze. “Noi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono stati momenti complicati, terribili,, e non ce l’hanno fatta …”. Il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo è ilprovinciale deidi. Da ore si trova sulla spiaggia in cui sono stati recuperati alcuni dei corpi dei naufraghi morti annegati davanti alle coste. Di più non vuole aggiungere l’ufficiale dei, ma il suo sguardo parla. Ha visto scene terribili,annegati. “Non mi faccia aggiungere altro…”, dice all’Adnkronos. Al momento sono 59 le vittime accertate e 22 persone sono state ricoverate in ospedale a. Sul posto ci sono ancora i soccorritori nella speranza di trovare ancora qualche superstite ma non ci sono molte speranze. “Noi ...

