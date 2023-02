Naufragio al largo di Crotone | oltre 100 migranti morti | il dolore e la speranza degli superstiti

(Di domenica 26 febbraio 2023) Un disastrosoha sconvolto la città diin Calabria, dove più di centosono. Il caicco, proveniente dalla Turchia e partito quattro giorni fa, trasportava un numero incerto di persone, circa 180 secondo alcunie molti di più, almeno 250, secondo altre fonti. Al momento sono state recuperate circa 80 persone vive, di cui 21 sono state trasportate in ospedale ed una di loro versa in gravi condizioni. I cadaveri recuperati sono saliti a 59, di cui 46 sono stati trovati sul luogo del, altri tre sulla spiaggia di Botricello nel catanzarese, otto a “Le Castella” di Isola Capo Rizzuto ed uno a. Tra le vittime ci sono anche due gemellini di pochi anni e un bambino di meno di un anno, il cui corpo è stato ...

La dottoressa, sentita dall'agenzia Agi, era a borso della motovedetta della Capitaneria di porto di Crotone intervenuta nell'immediatezza del naufragio dell'imbarcazione spezzatasi in due

Il naufragio avvenuto in Calabria è una "tragedia immane" che "mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate". Lo dice il ministro dell'Interno Ma ...Dovreste vergognarvi presidente Meloni, ministri Piantedosi e Salvini che avete svuotato il Mediterraneo dalle navi Ong.