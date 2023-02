Naufragio al largo di Crotone: decine di migranti morti e cadaveri in mare (Di domenica 26 febbraio 2023) Un Naufragio è avvenuto all'alba di domenica mattina, 26 febbraio, al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone, in Calabria, dove un barcone carico di migranti si è spezzato in due a causa del mare molto... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) Unè avvenuto all'alba di domenica mattina, 26 febbraio, aldi Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da, in Calabria, dove un barcone carico disi è spezzato in due a causa delmolto...

