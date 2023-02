Naufragio a Steccato di Cutro | fermato il sospetto scafista | sale a 45 il numero delle vittime accertate

Leggi su open.online

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono 45 lefinora in seguito alavvenuto questa mattina adi, in provincia di Crotone. Le autorità, però, temono che il bilancio potrebbe essere di almeno 100 morti. Alle prime luci dell’alba, un barcone carico di migranti si è spezzato e rovesciato in mare, probabilmente a causa della violenzaonde. Secondo alcuni superstiti sarebbero state circa 180 le persone a bordo. Per altri, molti di più: almeno 250. Tutto ciò che resta del barcone è un ammasso di legni, che si è depositato a riva dopo il. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, pare che siano due i fattori che hanno portato al: da un lato, il sovraccarico del barcone; dall’altro, la ...