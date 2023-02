Naufragio a Crotone, l’accusa del soccorritore a La7: “Tragedia voluta. Piantedosi? Le nostre navi affrontano il mare forza 7 senza problemi” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Una Tragedia così deve essere evitata. Penso, invece, che oggi si sia voluta la Tragedia“. A dirlo, in collegamento con Non è l’Arena da Cutro, dove stamattina si è verificato il Naufragio che ha provocato la morte di decine di migranti, è stato un medico-soccorritore ed ex dirigente della polizia di Stato, Orlando Amodeo. “Se io so che c’è una nave in difficoltà, e lo so da ieri, allora le vado incontro. Perché non si è fatto?” ha detto Amodeo. A quel punto, però, Massimo Giletti ha dato la lettura del Viminale e della Guardia costiera, e cioè che i soccorritori non si sono mossi, perché le condizioni del mare, in burrasca, non lo consentivano. Il ministro Matteo Piantedosi, a Cutro stamattina, ha parlato di “mare forza 7”. “Ma le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) “Unacosì deve essere evitata. Penso, invece, che oggi si siala“. A dirlo, in collegamento con Non è l’Arena da Cutro, dove stamattina si è verificato ilche ha provocato la morte di decine di migranti, è stato un medico-ed ex dirigente della polizia di Stato, Orlando Amodeo. “Se io so che c’è una nave in difficoltà, e lo so da ieri, allora le vado incontro. Perché non si è fatto?” ha detto Amodeo. A quel punto, però, Massimo Giletti ha dato la lettura del Viminale e della Guardia costiera, e cioè che i soccorritori non si sono mossi, perché le condizioni del, in burrasca, non lo consentivano. Il ministro Matteo, a Cutro stamattina, ha parlato di “7”. “Ma le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - MazzaliVanna : RT @AlekosPrete: «Il naufragio della civiltà» #crotone - framazza4 : RT @RescueMed: ?? Cresce di ora in ora il numero delle vittime e dei dispersi del naufragio al largo di #Crotone. Chi, al governo, chiude… -