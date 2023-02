Naufragio a Crotone, barcone di migranti si spezza in mare, almeno 30 morti di cui un neonato (Di domenica 26 febbraio 2023) Tragedia nella notte a Steccato di Cutro, nel Crotonese dove nel corso della notte un peschereccio carico di migranti, fonti dicono fossero... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Tragedia nella notte a Steccato di Cutro, nelse dove nel corso della notte un peschereccio carico di, fonti dicono fossero...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - chiaraUNHCR : Crotone: 37 morti e 15 sopravvissuti ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Un’altro naufragio. Altra sofferenza… - fattoquotidiano : Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 34 morti, 50 le persone tratte in salvo - Enza94546421 : RT @Radio1Rai: ??#Migranti #Naufragio #Crotone Per il ministro Piantedosi 'una tragedia immane'. 'Ci impone il profondo cordoglio per le vit… - ABlackSwan9 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorritori a… -