(Di domenica 26 febbraio 2023) Si aggrava sempre di più il bilancio del tragico naufragio di undi migranti nel Crotonese, a Steccato di Cutro. Al momento almeno 43 i morti, decine i. I vigili del fuoco sul posto con le moto d'acqua. Ilcontinua a restituire cadaveri: l'imbarcazione si è spezzata per via delle onde e del maltempo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Naufraga il barcone: le ricerche in mare dei dispersi #Crotone #naufragio #26febbraio - ggjaki84 : @pfmajorino Arrivati a questo punto le cose sono due: o si è cretini o c’è malafede. Il problema è il mare. Il mare… - NewsPrima_it : Barcone carico di migranti naufraga al largo di Crotone: decine di morti. Meloni: 'Profondo dolore, ma non si specu… -

Tragedia al largo di Crotone, naufraga una barca di migranti ... La Nuova Calabria

Barcone si spezza in due e naufraga, oltre 100 migranti morti tra cui ... Primo Comunicazione

Migranti, barcone naufraga a Steccato di Cutro: sono 27 i cadaveri recuperati Il Crotonese

Migranti, barcone naufraga a Steccato di Cutro: finora 27 i cadaveri ... Iacchite

C’è stato un grave naufragio di migranti al largo della Calabria Il Post

I mezzi della Guardia Costiera che stanno intervenendo nel crotonese per soccorrere i naufraghi caduti in mare dopo la rottura del barcone su cui viaggiavano, hanno recuperato due uomini in stato di i ...Un’imbarcazione in legno tipo caicco, con numerosi migranti a bordo, è naufragata a causa delle cattive condizioni del mare, in località Steccato di Cutro, in ...