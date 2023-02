Napoli vince a Empoli: Spalletti e i suoi riscrivono la storia (Di domenica 26 febbraio 2023) L’incredibile Napoli di Luciano Spalletti è in fuga verso la vittoria! Un’altra vittoria, questa volta a Empoli, la terra che ha dato i natali all’allenatore che sta guidando gli azzurri verso una stagione straordinaria. Il 2-0 esterno, con un autogol e una rete di Victor Osimhen, conferma che il Napoli è in forma e pronto a conquistare il titolo. Il club sta riscrivendo la storia, sia la propria che quella della Serie A. Con 65 punti in 24 partite, il Napoli ha già raggiunto il miglior avvio nella storia del club, ma ora si prepara a fare qualcosa di ancora più grande. La Juventus 2018-19 aveva fatto un punto in più rispetto al Napoli 2022-23 a questo punto della stagione. Inoltre, con i suoi 58 gol, il Napoli è ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) L’incredibiledi Lucianoè in fuga verso la vittoria! Un’altra vittoria, questa volta a, la terra che ha dato i natali all’allenatore che sta guidando gli azzurri verso una stagione straordinaria. Il 2-0 esterno, con un autogol e una rete di Victor Osimhen, conferma che ilè in forma e pronto a conquistare il titolo. Il club sta riscrivendo la, sia la propria che quella della Serie A. Con 65 punti in 24 partite, ilha già raggiunto il miglior avvio nelladel club, ma ora si prepara a fare qualcosa di ancora più grande. La Juventus 2018-19 aveva fatto un punto in più rispetto al2022-23 a questo punto della stagione. Inoltre, con i58 gol, ilè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : È venerdì 17. Il Napoli vince in trasferta col Sassuolo. Per me ormai potete mettere pure il parmigiano ncopp 'e vo… - GianfPiccirillo : Gianfranco racconta un altro 0-2 del Napoli, un prefisso ormai della squadra di Spalletti, che vince facilmente ad… - CozzAndrea : RT @unfair_play: Il Napoli vince anche in 10. Dai, ora proviamo bendati. #SerieATIM #EmpoliNapoli - pccpla : RT @unfair_play: Il Napoli vince anche in 10. Dai, ora proviamo bendati. #SerieATIM #EmpoliNapoli - TotoeCalcio : #Schedina 1x2 #Calcio #SerieA. Gli anticipi. Il #Napoli vince e rispetta ancora i pronostici. Consolida il primo po… -