Napoli | Vieri | “Questo meglio di quello di Sarri | Spalletti ha più fantasia”

(Di domenica 26 febbraio 2023) L’ex calciatore ed opinionista sportivo Christian, nel corso dell’ultimo episodio della Bobo TV, il suo show su Twitch, ha elogiato la grande stagione del, rispondendo alla domanda di Antonio Cassano che ha paragonato la squadra allenata da Maurizioa quella odierna di Luciano: “Il migliore è senza dubbio il calcio di quest’anno.faceva i cambi ruolo per ruolo, alle volte vedendo le sue partite dicevo: ‘Ma metti Mertens con Milik!’. Scelte troppo standard, ci vuolenei cambi. Alle volte bisogna mettere due attaccanti in area, invece lui andava fisso col 4-3-3. Lucianone cambia di più, ha piùnelle scelte”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Alla Bobo Tv si parla del Napoli e dello scudetto in arrivo, sempre più vicino grazie alle vittorie in serie degli azzurri e della gestione Sarri oppure adesso con Spalletti. Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv, di seguito le sue parole:

Victor contro Osimhen. Ciclone e anticiclone. Di testa, di piede, di forza, di rapina e finisce così: Osi batte Osi. Più forte di se stesso: 10 gol in 8 partite in serie.