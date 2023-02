“Napoli squadra più forte al mondo”: in America sono pazzi degli azzurri (Di domenica 26 febbraio 2023) Cosa significa per le altre big mondiali incontrare il Napoli? Ad oggi probabilmente neanche il Real Madrid campione d’Europa sarebbe contento di affrontare la squadra di Luciano Spalletti, nonostante sulla carta possa sembrare una sfida alla portata. Ma siamo sicuri che abbia ancora senso fare questi discorsi? In America sono sicuri: il gioco del Napoli sta incantando tutti, a tal punto che c’è qualcuno che la considera perfino la squadra più forte al mondo! Durante uno studio di CBS Sports, alcuni giornalisti hanno analizzato lo scenario calcistico europeo, indicando proprio il Napoli come la squadra con il calcio più spettacolare e qualitativo del mondo. Nonostante la scarsa esperienza ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) Cosa significa per le altre big mondiali incontrare il? Ad oggi probabilmente neanche il Real Madrid campione d’Europa sarebbe contento di affrontare ladi Luciano Spalletti, nonostante sulla carta possa sembrare una sfida alla portata. Ma siamo sicuri che abbia ancora senso fare questi discorsi? Insicuri: il gioco delsta incantando tutti, a tal punto che c’è qualcuno che la considera perfino lapiùal! Durante uno studio di CBS Sports, alcuni giornalisti hanno analizzato lo scenario calcistico europeo, indicando proprio ilcome lacon il calcio più spettacolare e qualitativo del. Nonostante la scarsa esperienza ...

