Napoli, Spalletti: "La squadra è migliorata rispetto a quella dello scorso anno"

Al termine della sfida, valevole per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, tra il Napoli e l'Empoli si sono sono tenute le conferenze stampe di rito. Il tecnico degli azzurri ha commentato la prestazione della sua squadra: "La differenza è nella testa giocatori. La squadra è migliorata rispetto a quella dello scorso anno, lo dicono i numeri. Nella sfida contro il Sassuolo abbiamo battuto male il calcio d'angolo ma siamo tornati tutti indietro, non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere in 25 anni che alleno. Oggi la squadra ha fatto bene, i giocatori devono farlo per la propria gente e fino alla fine metteranno tutto loro stessi. Abbiamo una qualità degli arbitri ...

