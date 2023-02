Napoli sogna lo scudetto: che entusiasmo ai Quartieri Spagnoli (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli sogna lo scudetto è la sconfitta dell’Inter avvicina sempre di più l’obiettivo. Ai Quartieri Spagnoli spuntano i cartonati dei giocatori del Napoli. Napoli sta vivendo una festa lunghissima. Una bellissima stagione che tutti sperano si concluda con lo scudetto. La sconfitta dell’Inter contro il Bologna fa aumentare ancora di più questa speranza, anche perché ora i punti di vantaggio sono 18. in città c’è chi prepara già la festa. Si vedono bandiere, c’è chi si tatua il terzo scudetto. Ma il vero spettacolo si trova ai Quartieri Spagnoli dove c’è il cuore del tifo del Napoli. In questi giorni sono apparsi addirittura ì cartonati dei giocatori del Napoli. Le ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 febbraio 2023) Illoè la sconfitta dell’Inter avvicina sempre di più l’obiettivo. Aispuntano i cartonati dei giocatori delsta vivendo una festa lunghissima. Una bellissima stagione che tutti sperano si concluda con lo. La sconfitta dell’Inter contro il Bologna fa aumentare ancora di più questa speranza, anche perché ora i punti di vantaggio sono 18. in città c’è chi prepara già la festa. Si vedono bandiere, c’è chi si tatua il terzo. Ma il vero spettacolo si trova aidove c’è il cuore del tifo del. In questi giorni sono apparsi addirittura ì cartonati dei giocatori del. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli sogna lo scudetto: che entusiasmo ai Quartieri Spagnoli #napoli #quartieriSpagnoli #ForzaNapoliSempre - sergioverolebo1 : RT @ANSACampania: L'Inter cade a Bologna, il Napoli vola a +18 - ANSACampania : L'Inter cade a Bologna, il Napoli vola a +18 - infoitsport : Osimhen fa volare il Napoli e sogna il record: in gol da 8 partite consecutive - Gia37428511 : @dchiave @bofonchio18 @ESCLewisive Come ti manca un titolare vai in crisi,Napoli,Inter,Milan,Atalanta e roma hanno… -