Napoli si aggiorna la data per lo scudetto | ecco quando può vincerlo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 febbraio 2023) La vittoria delcontro l’Empoli e la sconfitta dell’Inter porta gli azzurri a 18 punti di vantaggio. Ilcontinua a macinare vittorie: con l’Empoli è arrivata l’ottava vittoria consecutiva. L’ultima sconfitta è arrivata con l’Inter,tutti avevano gridato ad una riapertura del campionato, convinti che ilstesse per crollare. Invece gli azzurri hanno risposto alla grande e da quel momento in poi hanno sempre vinto, anche in Champions League.: ladelloLa sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna fare la classifica. Ora gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sull’Inter. Ma allorapuò arrivare la vittoriadel? Al momento la ...