Napoli sei tanto altro, molto di più (Di domenica 26 febbraio 2023) “Contro il Sassuolo noi perdiamo palla su un angolo, ed in 25 anni non avevo mai visto gol una cosa del genere, vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea difensiva per non prendere gol, qui sono tutti pronti a buttarsi oltre il recinto per il compagno”. Così Spalletti nella conferenza stampa post Empoli-Napoli. Cinque immagini che racchiudono lo spirito di questa squadra. Perché non sono solo le giocate strabilianti di Kvaratskhelia o l’ennesimo gol pazzesco di Osimhen, non è solo Lobotka che gestisce una miriade di palloni in maniera impeccabile, non sono solo le chiusure o gli anticipi di Kim, non sono solo le infinite sovrapposizioni di Di Lorenzo. Non sono i gol da subentranti del Cholito o di Raspadori, la duttilità di Elmas, i cross millimetrici di Mario Rui o le giocate di Anguissa. Gruppo Napoli È una conseguenza di un ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) “Contro il Sassuolo noi perdiamo palla su un angolo, ed in 25 anni non avevo mai visto gol una cosa del genere, vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea difensiva per non prendere gol, qui sono tutti pronti a buttarsi oltre il recinto per il compagno”. Così Spalletti nella conferenza stampa post Empoli-. Cinque immagini che racchiudono lo spirito di questa squadra. Perché non sono solo le giocate strabilianti di Kvaratskhelia o l’ennesimo gol pazzesco di Osimhen, non è solo Lobotka che gestisce una miriade di palloni in maniera impeccabile, non sono solo le chiusure o gli anticipi di Kim, non sono solo le infinite sovrapposizioni di Di Lorenzo. Non sono i gol da subentranti del Cholito o di Raspadori, la duttilità di Elmas, i cross millimetrici di Mario Rui o le giocate di Anguissa. GruppoÈ una conseguenza di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #BorjaValero: 'Lauti, oggi mancava la motivazione giusta dopo la vittoria di ieri del Napoli?' #Lautaro: 'Tu sei s… - OptaPaolo : 6 - Victor Osimhen ha segnato nelle sue ultime sei partite, striscia record da quando veste la maglia del Napoli. V… - ilio_3 : RT @90ordnasselA: “Forse eravate demotivati dopo la vittoria di ieri del Napoli?” #BorjaValero “Ma no, tu sei stato calciatore Borja e se… - Jorginhismo : @peppismo @MaQualeFrizione Non uscirà mai per sua scelta, è troppo importante andare avanti in Champions per una sq… - peppeddt : RT @Vicidominus: POV: Sei un tifoso del Napoli ed il Bologna ha appena battuto l’Inter -