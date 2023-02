Napoli Rock: Kim idolo in Sud Corea. “K-Wall” nuovo soprannome (Di domenica 26 febbraio 2023) Ventesima puntata di del colosso asiatico Ma vedi un po’ se un omaccione della Sud Corea, arrivato di punto in bianco dal Fenerbahce, è capace di non far rimpiangere Koulibaly nella testa dei napoletani. “God save Kalidou” direbbero in quel di Londra (dove il capitano del Senegal non ha ancora attecchito) ma va rimarcato che Kim Min Jae sta strabiliando per le sue doti ed una invalicabilità nelle fasi clou. K-Rock o K-Pop? Macché. Catalogarlo negli ambienti musicali dell’Est asiatico che hanno cambiato per sempre la Sud Corea non va: per lui hanno già estratto dal cilindro il nome di K-Wall. Napoli-Kim: era nel destino che le strade s’incrociassero. Il difensore è infatti nato a Tongyeong, città che i sudCoreani chiamano “la Napoli dell’Oriente” per la conformazione ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 febbraio 2023) Ventesima puntata di del colosso asiatico Ma vedi un po’ se un omaccione della Sud, arrivato di punto in bianco dal Fenerbahce, è capace di non far rimpiangere Koulibaly nella testa dei napoletani. “God save Kalidou” direbbero in quel di Londra (dove il capitano del Senegal non ha ancora attecchito) ma va rimarcato che Kim Min Jae sta strabiliando per le sue doti ed una invalicabilità nelle fasi clou. K-o K-Pop? Macché. Catalogarlo negli ambienti musicali dell’Est asiatico che hanno cambiato per sempre la Sudnon va: per lui hanno già estratto dal cilindro il nome di K--Kim: era nel destino che le strade s’incrociassero. Il difensore è infatti nato a Tongyeong, città che i sudni chiamano “ladell’Oriente” per la conformazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli Rock: Kim idolo in Sud Corea. 'K-Wall' nuovo soprannome #CalcioNapoli #Empoli #KimMinjae #NapoliRock… - ReErthu : @diegomaradona maestro pensa 40 follower nato nel 1976, esordiente nel calcio Napoli, musicista Rock alla Guccini,… - ReErthu : E vince il Napoli e vince i maneskin e vince Pino Daniele e vince la musica rock e vince Maradona e vince Vasco Ros… - NapoliFCNews : Napoli Rock: l’esultanza di La Spezia come la scena cult di un film capolavoro #Napoli #SSCNapoli… - ReErthu : Allora tu sei juventino Io tifo Napoli giocherei nel Napoli e non nella Juventus e non mi azzarderei mai di andare… -