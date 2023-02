Napoli, Osimhen è un cecchino: il nigeriano alle spalle solo di Haaland (Di domenica 26 febbraio 2023) Victor Osimhen segna e non intende fermarsi. Il nigeriano, dopo che è rientrato dall’infortunio rimediato, lo scorso 7 settembre, contro il Liverpool, ha scavalcato la classifica della Scarpa d’Oro a suon di goal. Con la rete siglata all’Empoli, l’attaccante del Napoli è arrivato a quota 49 centri nelle scaletta dei miglior marcatori azzurri, e ha superato sia Arkadius Milik che Ezequiel Lavezzi, fermi a 48. Inoltre, il ragazzo nato Lagos comanda la vetta dei cannonieri della Serie A con le sue 19 reti in 24 giornate. Napoli, Osimhen 19 reti in 24 giornate: solo Haaland ha fatto meglio Esultanza Osimhen, Sassuolo-Napoli Numeri e continuità impressionate per Victor Osimhen, l’attaccante del ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Victorsegna e non intende fermarsi. Il, dopo che è rientrato dall’infortunio rimediato, lo scorso 7 settembre, contro il Liverpool, ha scavalcato la classifica della Scarpa d’Oro a suon di goal. Con la rete siglata all’Empoli, l’attaccante delè arrivato a quota 49 centri nelle scaletta dei miglior marcatori azzurri, e ha superato sia Arkadius Milik che Ezequiel Lavezzi, fermi a 48. Inoltre, il ragazzo nato Lagos comanda la vetta dei cannonieri della Serie A con le sue 19 reti in 24 giornate.19 reti in 24 giornate:ha fatto meglio Esultanza, Sassuolo-Numeri e continuità impressionate per Victor, l’attaccante del ...

