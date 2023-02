Napoli, Osimhen e gli obiettivi del contratto (Di domenica 26 febbraio 2023) Osimhen continua a segnare e si è portato a casa il primo dei bonus sul contratto, ma è alla ricerca di altri due obiettivi Osimhen continua a segnare per il Napoli e si è portato a casa il primo dei bonus sul contratto, ma è alla ricerca di altri due obiettivi. Venti reti e 260 mila euro in tasca, ma ora punta ai 25 e i 30 per avere lo stesso bonus in termini di soldi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023)continua a segnare e si è portato a casa il primo dei bonus sul, ma è alla ricerca di altri duecontinua a segnare per ile si è portato a casa il primo dei bonus sul, ma è alla ricerca di altri due. Venti reti e 260 mila euro in tasca, ma ora punta ai 25 e i 30 per avere lo stesso bonus in termini di soldi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

