Napoli | Ormai i ragazzi di Luciano Spalletti volano verso

(A cura di Carmine Amarante). Il Napoli vince ancora: dopo le trasferte vittoriose di Sassuolo prima, e Francoforte poi, gli azzurri espugnano anche il campo di Empoli ! Nulla da fare, per gli avversari, contro un Napoli così devastante. Ormai i ragazzi di Luciano Spalletti volano verso quel sogno che ancora non si pronuncia, per scaramanzia, ma che, giorno dopo giorno, partita dopo partita, tutti sentono molto più vicino. In città, si respira aria di entusiasmo, bandiere al vento, "bancarelle" quasi ovunque. Si sogna, ma questa volta ad occhi aperti ! Il Napoli possiede un gruppo unico, compatto, forte, deciso, inarrestabile, e tutti remano verso la stessa direzione! AVANTI Napoli !

