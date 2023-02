Napoli ,ormai Campione d’Italia, per vincere Champions deve eliminare i “difetti” di Mario Rui ed Osimhen (Di domenica 26 febbraio 2023) Il super Napoli continua a macinare vittorie. La vittoria matematica dello Scudetto è sempre più vicina per Mario Rui, Osimhen e l’intera squadra di Spalletti. Anche sabato sera ad Empoli la prova di forza degli uomini di De Laurentiis è stata devastante. Ma anche dopo un successo così importante Spalletti ha “bacchettato” Mario Rui ed Osimhen. “Mancanza di maturità”, in questo modo il tecnico ha censurato l’evitabilissima espulsione di Mario Rui che ha lasciato in dieci il Napoli nella parte finale del match. Osimhen, è sempre il tecnico a parlare, era arrabbiato per i richiami ricevuti in campo ma si conferma leader assoluto (leggi dipiù). Le parole di Spalletti sono importantissime per il futuro della stagione. L’espulsione di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Il supercontinua a macinare vittorie. La vittoria matematica dello Scudetto è sempre più vicina perRui,e l’intera squadra di Spalletti. Anche sabato sera ad Empoli la prova di forza degli uomini di De Laurentiis è stata devastante. Ma anche dopo un successo così importante Spalletti ha “bacchettato”Rui ed. “Mancanza di maturità”, in questo modo il tecnico ha censurato l’evitabilissima espulsione diRui che ha lasciato in dieci ilnella parte finale del match., è sempre il tecnico a parlare, era arrabbiato per i richiami ricevuti in campo ma si conferma leader assoluto (leggi dipiù). Le parole di Spalletti sono importantissime per il futuro della stagione. L’espulsione di ...

