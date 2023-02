Napoli, Meret è insuperabile: quinto clean sheet consecutivo, febbraio chiuso da imbattuto (Di domenica 26 febbraio 2023) Il mese di febbraio, dal punto di vista dei risultati e della solidità difensiva, è stato decisamente positivo per il Napoli, ed in particolare per il portiere azzurro Alex Meret. Nonostante le voci di mercato della scorsa estate, che volevano l’ex Udinese vicino all’addio per unirsi alle fila dello Spezia, con gli azzurri interessati a mettere sotto contratto Keylor Navas o Kepa Arrizabalaga, il classe ’97 ha dimostrato di meritare la fiducia riposta in lui e si è confermato come uno dei tanti punti di forza di questa stagione dei partenopei. L’ultimo gol subito dall’estremo difensore friulano risale alla partita contro la Roma, datata 29 gennaio, e nelle cinque gare del mese di febbraio, contro Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli, sono arrivati altrettanti clean ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Il mese di, dal punto di vista dei risultati e della solidità difensiva, è stato decisamente positivo per il, ed in particolare per il portiere azzurro Alex. Nonostante le voci di mercato della scorsa estate, che volevano l’ex Udinese vicino all’addio per unirsi alle fila dello Spezia, con gli azzurri interessati a mettere sotto contratto Keylor Navas o Kepa Arrizabalaga, il classe ’97 ha dimostrato di meritare la fiducia riposta in lui e si è confermato come uno dei tanti punti di forza di questa stagione dei partenopei. L’ultimo gol subito dall’estremo difensore friulano risale alla partita contro la Roma, datata 29 gennaio, e nelle cinque gare del mese di, contro Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli, sono arrivati altrettanti...

