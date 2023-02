Napoli lo scudetto si avvicina : 18 punti di vantaggio, il Bologna affonda l’Inter (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Bologna batte l’Inter per 1-0 con gol di Orsolini. Con questo risultato il Napoli primo in classifica ha un vantaggio di 18 punti sulla seconda in classifica. Il Bologna di Thiago Motta vince contro l’Inter. Una vittoria che avvicina sempre di più i felsinei all’Europa e fa sprofondare i nerazzurri che ora vedono il Napoli volare verso lo scudetto con 18 punti di vantaggio. Il turno di Champions League sembra aver pesato tantissimo sull’Inter che sembrava poter avere un ritmo importante, invece alla prima occasione i nerazzurri si sono fermati. Il Bologna ha dominato per tutta la partita ma è passata in vantaggio dopo al 72’ grazie ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilbatteper 1-0 con gol di Orsolini. Con questo risultato ilprimo in classifica ha undi 18sulla seconda in classifica. Ildi Thiago Motta vince contro. Una vittoria chesempre di più i felsinei all’Europa e fa sprofondare i nerazzurri che ora vedono ilvolare verso locon 18di. Il turno di Champions League sembra aver pesato tantissimo sulche sembrava poter avere un ritmo importante, invece alla prima occasione i nerazzurri si sono fermati. Ilha dominato per tutta la partita ma è passata indopo al 72’ grazie ...

