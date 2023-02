Napoli inarrestabile, anche se in dieci sembrava giocasse in undici (L’Equipe) (Di domenica 26 febbraio 2023) “Napoli inarrestabile“, scrive L’Equipe, “ha vinto agevolmente 2-0 in casa dell’Empoli nonostante fosse in inferiorità numerica dal 67?“. Il quotidiano francese sottolinea che, anche in 10, il Napoli ha continuato a giocare come se fosse al completo. Nessun rallentamento, nemmeno in Toscana, ormai la squadra di Spalletti è “lanciata a tutta velocità verso il titolo“. “Il leader quasi dittatoriale della Serie A ha vinto, soprattutto grazie a un primo tempo ampiamente controllato, sotto la spinta di Kvaratskhelia”. Prima Kvara, poi Osimhen, il Napoli è una “macchina oliata dal talento collettivo e individuale“. Sull’espulsione di Mario Rui: la decisione presa dall’arbitro “ha cambiato gli equilibri di potere ma non il senso della partita”. Il Napoli ha continuato a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) ““, scrive, “ha vinto agevolmente 2-0 in casa dell’Empoli nonostante fosse in inferiorità numerica dal 67?“. Il quotidiano francese sottolinea che,in 10, ilha continuato a giocare come se fosse al completo. Nessun rallentamento, nemmeno in Toscana, ormai la squadra di Spalletti è “lanciata a tutta velocità verso il titolo“. “Il leader quasi dittatoriale della Serie A ha vinto, soprattutto grazie a un primo tempo ampiamente controllato, sotto la spinta di Kvaratskhelia”. Prima Kvara, poi Osimhen, ilè una “macchina oliata dal talento collettivo e individuale“. Sull’espulsione di Mario Rui: la decisione presa dall’arbitro “ha cambiato gli equilibri di potere ma non il senso della partita”. Ilha continuato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Napoli inarrestabile, anche se in dieci sembrava giocasse in undici (L’Equipe) Nessun rallentamento del “leader d… - infoitsport : Napoli inarrestabile in campionato: il termine di paragone è la Juventus di Conte - infoitsport : Napoli inarrestabile, altri quattro primati per gli azzurri - morelli_rinaldo : Rassegna Stampa 26.02.2023 #274 - Napoli inarrestabile, oggi Milan e Inter, campionato dei 'normali' - GigiLigi3 : RT @NelloMascia: #EmpoliNapoli Empoli-Napoli 0-2 Inarrestabile. Ma anche consapevolezza. Insomma la squadra perfetta. Anche in inferiorità… -