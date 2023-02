Napoli, il traguardo si avvicina: ecco quanti punti mancano per la vittoria (Di domenica 26 febbraio 2023) Con la vittoria arrivata contro all’Empoli, gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino al traguardo. Stando a quanto analizza l’edizione odierna de La Repubblica: alla squadra azzurra mancherebbero solo 28 punti in 14 giornate per chiudere definitivamente i conti, in quanto l’Inter di Simone Inzaghi se le dovesse vincere tutte potrebbe toccare massimo quota 92 punti. Napoli, niente scaramanzia: l’obiettivo è quello di superare i 91 punti di Sarri Kvaratskhelia e Osimhen, Sassuolo-Napoli Il quotidiano di Roma cita anche la scaramanzia del popolo azzurro che, pare, essere sparita, e sottolinea l’ottimo andamento del Napoli: se qualche tifoso ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Con laarrivata contro all’Empoli, gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, ildi Luciano Spalletti è sempre più vicino al. Stando a quanto analizza l’edizione odierna de La Repubblica: alla squadra azzurra mancherebbero solo 28in 14 giornate per chiudere definitivamente i conti, in quanto l’Inter di Simone Inzaghi se le dovesse vincere tutte potrebbe toccare massimo quota 92, niente scaramanzia: l’obiettivo è quello di superare i 91di Sarri Kvaratskhelia e Osimhen, Sassuolo-Il quotidiano di Roma cita anche la scaramanzia del popolo azzurro che, pare, essere sparita, e sottolinea l’ottimo andamento del: se qualche tifoso ...

