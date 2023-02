Napoli, il dopo Osimhen gioca in Serie A: spunta il nome (Di domenica 26 febbraio 2023) Le richieste del Napoli per Victor Osimhen superato i 100 milioni, la Premier League è avvertita. Se dovessero arrivare proposte convincenti... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Le richieste delper Victorsuperato i 100 milioni, la Premier League è avvertita. Se dovessero arrivare proposte convincenti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sechesi : Bello il Napoli, ma chissà cosa succederà dopo la sosta per i Mondiali. #EmpoliNapoli - OptaPaolo : 5 & 0 - Il Napoli è soltanto la terza squadra a vincere 5 trasferte di fila tenendo la porta inviolata in Serie A,… - FBiasin : La partita dopo l'impegno in #Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il #Napoli ha avuto zero problemi… - sportli26181512 : Napoli da record, il confronto con la Juve da 102 punti targata Conte: La squadra di Spalletti si sta dimostrando u… - thekan76 : RT @AlekosPrete: «Se un ragazzino di 13 anni gioca con un simbolo macchiato di sangue vuol dire che viviamo un’epoca in cui si sta sdoganan… -