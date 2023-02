Napoli, Grassi: “Sembravano loro in superiorità numerica” (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo il triplice fischio di Empoli-Napoli, conclusasi 0-2, nonostante l’uomo in meno per la squadra guidata da mister Luciano Spalletti per più di mezz’ora, il centrocampista della squadra toscana, Alberto Grassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Impressionato dalla prova del Napoli in inferiorità numerica, ecco quanto ha dichiarato: “Anche quando erano in 10 uomini Sembravano in superiorità numerica, c’è bisogno di fare i complimenti al Napoli. I partenopei posseggono un’autostima nei propri mezzi, trovano sempre una soluzione con grande qualità”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo il triplice fischio di Empoli-, conclusasi 0-2, nonostante l’uomo in meno per la squadra guidata da mister Luciano Spalletti per più di mezz’ora, il centrocampista della squadra toscana, Alberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Impressionato dalla prova delin inferiorità, ecco quanto ha dichiarato: “Anche quando erano in 10 uominiin, c’è bisogno di fare i complimenti al. I partenopei posseggono un’autostima nei propri mezzi, trovano sempre una soluzione con grande qualità”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

