Napoli | Giuntoli accelera per il rinnovo del top player | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 febbraio 2023) Prosegue senza sosta il lavoro per i rinnovi in casa. Dopo aver trovato l’accordo per il prolungamento di Lobotka fino al 2027, il prossimo nome nella lista di Cristianoè quello di Amir Rrahmani. Secondo quanto raccolto da TMW, i discorsi con l’entourage del calciatore sono ben avviati. Rrahmani, autore di una stagione di altissimo livello, è cresciuto a dismisura con l’arrivo di Luciano Spalletti, tecnico che lo ha reso un elemento più che mai centrale nel progetto del club. RrahamniRrahmani verso ilcon il: iIl difensore ha un contratto in scadenza a giugno del 2024, ma il suo posto in squadra non è in discussione. Così come per Lobotka, sul piatto unfino a giugno 2027, a ...