Napoli, giorno di riposo per gli azzurri: lunedì la ripresa degli allenamenti (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo la vittoria per 0-2 ottenuta sabato 25 febbraio nella delicata trasferta del Castellani contro l'Empoli, che ha permesso agli azzurri di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio sull'Inter, sconfitta in casa del Bologna, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha concesso ai suoi uomini una giornata di riposo per domenica 26. Gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno riprenderanno lunedì 27 febbraio, giorno nel quale i partenopei prepareranno la partita casalinga contro la Lazio, in programma venerdì 3 marzo alle ore 20.45 e valida per la venticinquesima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

