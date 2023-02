Napoli, entusiasmo alle stelle: in città arriva anche una torta dedicata ad Osimhen (FOTO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli, giornata dopo giornata, sta mettendo nuovi tasselli per provare a conquistare lo Scudetto e in città cresce sempre di più l’entusiasmo intorno alla squadra allenata da Luciano Spalletti. In una famosa pasticceria di Scampia chiamata “Fresco Forno” è addirittura nata una torta dedicata al bomber della squadra Victor Osimhen. Questo dolce ritrae le sembianze del volto dell’attaccante nigeriano, che continua ad indossare la maschera di protezione sul volto. Un dessert al cioccolato con una sbriciolata a ricordare i suoi capelli dorati ricci e poi l’immancabile maschera a protezione del volto. https://twitter.com/stefidefelix/status/1629839660162711554 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Il, giornata dopo giornata, sta mettendo nuovi tasselli per provare a conquistare lo Scudetto e incresce sempre di più l’intorno alla squadranata da Luciano Sptti. In una famosa pasticceria di Scampia chiamata “Fresco Forno” è addirittura nata unaal bomber della squadra Victor. Questo dolce ritrae le sembianze del volto dell’attaccante nigeriano, che continua ad indossare la maschera di protezione sul volto. Un dessert al cioccolato con una sbriciolata a ricordare i suoi capelli dorati ricci e poi l’immancabile maschera a protezione del volto. https://twitter.com/stefidefelix/status/1629839660162711554 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA | #Napoli, entusiasmo alle stelle: in città arriva anche una torta dedicata ad #Osimhen (FOTO) - TuttoMercatoWeb : Napoli, in città sale l'entusiasmo dopo l'ennesima vittoria. E nasce la 'torta Osimhen' - Luxgraph : Toro, che entusiasmo al Filadelfia: in 2000 per l'allenamento. E Ricci... FOTO VIDEO - PaoloPol6 : @antisocialpati1 @EcciseM @Interistadoc10 Napoli ha entusiasmo, sono gasata a mille e di conseguenza a sti ragazz… - EttoBortolini : @Guidolino8 Come detto, i fatti vanno contestualizzati. Se poi sull’onda del comprensibile entusiasmo vuoi far pass… -