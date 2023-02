Napoli, Corbo: “Zieli?ski, Mário Rui e Kvaratskehlia come tre ex azzurri” (Di domenica 26 febbraio 2023) Antonio Corbo, noto giornalista ed editorialista de la Repubblica, nel suo editoriale, ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli, sottolineando la prestazione di tre azzurri: “Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia hanno dato una accademica interpretazione della catena di sinistra. Per chi ha il culto dei confronti, ad Empoli i tre hanno ricordato i giorni migliori di Ghoulam, Hamsik e Insigne“. Napoli, Antonio Crobo: “In inferiorità numerica gli azzurri hanno dato il massimo” Mario Rui Antonio Corbo ha poi continuato ad esaltare la prestazione del Napoli che, nonostante abbia giocato gli ultimi 30? con l’uomo in meno, ha mostrato sempre di avere una certa lucidità tecnica: “Quasi un’ora di dominio, con interessanti movimenti e scambi di posizione. In ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Antonio, noto giornalista ed editorialista de la Repubblica, nel suo editoriale, ha commentato la vittoria delcontro l’Empoli, sottolineando la prestazione di tre: “Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia hanno dato una accademica interpretazione della catena di sinistra. Per chi ha il culto dei confronti, ad Empoli i tre hanno ricordato i giorni migliori di Ghoulam, Hamsik e Insigne“., Antonio Crobo: “In inferiorità numerica glihanno dato il massimo” Mario Rui Antonioha poi continuato ad esaltare la prestazione delche, nonostante abbia giocato gli ultimi 30? con l’uomo in meno, ha mostrato sempre di avere una certa lucidità tecnica: “Quasi un’ora di dominio, con interessanti movimenti e scambi di posizione. In ...

