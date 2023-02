Napoli che coincidenza! (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo scorso anno il Napoli cadeva al Castellani con una clamorosa sconfitta che faceva presagire un addio allo scudetto. Una rimonta shock subita dai partenopei con un errore madornale da parte del numero uno Alex Meret. Ieri invece, tutta un’altra storia, uno splendido Napoli abissa l’Empoli di Zanetti dimostrando una grande superiorità. Sembra che siano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo scorso anno ilcadeva al Castellani con una clamorosa sconfitta che faceva presagire un addio allo scudetto. Una rimonta shock subita dai partenopei con un errore madornale da parte del numero uno Alex Meret. Ieri invece, tutta un’altra storia, uno splendidoabissa l’Empoli di Zanetti dimostrando una grande superiorità. Sembra che siano L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Il #Napoli è un Gattone che gioca con l’avversario come vuole: gestisce i tempi, da il ritmo, accelera e frena come… - ZZiliani : DOMANDA DEL GIORNO Quale dei due modi di mostrarsi agli occhi del mondo vi sembra migliore: quello del #Napoli (ved… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - MichelaPanzardi : RT @GiancarloVinci4: Napoli che Spettacolo che bello essere Napoletano - Jorginhismo : @peppismo @MaQualeFrizione Che poi già fare una semifinale di Champions uscendo sarebbe un risultato storico per il Napoli -