Napoli | Cassano | “Vi svelo quali club potrebbero dare fastidio agli azzurri”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Durante la trasmissione Bobo TV, in onda sulla piattaforma streaming di Twich, è intervenuto Antonio. L’ex attaccante del campionato di Serie A, e non solo, si è espresso sulla stagione del: “Gliormai sanno in che modo affrontare le varie tipologie di partite. Per me le squadre che glisono Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. Con questi tresicuramente non partirà svantaggiato, ma potrebbe avere dei problemi. Il match di ritorno contro l’Eintracht in Champions, non riserverà sorprese. Ilcontinuerà a giocare così fino al termine della stagione e sarà difficile spezzare questo ritmo”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.