Napoli attende la festa tricolore

(A cura di Ciro Accardo) Il sogno è andato ben oltre la realtà. Non riusciamo a comprendere se l'annata sportiva, che stiamo vivendo sia effettivamente vera, o frutto di allucinazioni. Il Napoli è una meraviglia. Che comanda in Italia e stupisce anche in Europa. Melodia sublime che incanta e gonfia il petto d'orgoglio. Che inebria il 'Diego Armando Maradona' e coinvolge tutte le anime partenopee emigrate in giro per il pianeta. La squadra più forte dell'era De Laurentiis è un crogiolo di emozioni, di sentimenti forti, che rievocano istantanee indelebili dei tempi di Sua Maestà. I brividi sulla pelle e gli occhi lucidi sono la cartina al tornasole delle gesta di un collettivo, che sta esprimendo il miglior calcio del continente. Che non intende fermarsi e anzi, ha ancora ampi margini di miglioramento. Il cammino degli uomini di Spalletti è memorabile. Con cifre e ...

