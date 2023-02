Napoli | Aronica | “Spalletti ha risanato la squadra | si sentono tutti importanti”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione Maracanà della Domenica, in onda su TMW Radio, l’ex difensore delSalvatoreha elogiato la grande stagione dei partenopei e in particolare il lavoro dell’allenatore Luciano: “È unche raccoglie punti ovunque con grandi prestazioni.è riuscito a risanare unain cui non ci sono titolari, chiunque gioca è considerato parte integrante del gruppo.conta tanto. I giocatori sanno che godono della sua fiducia. Il mister è riuscito a creare un gruppo e ha permesso adi dare il contributo giusto in campo perchési“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.