Napoli | Aronica | “Non c’era ottimismo in estate | ma il ciclo può continuare”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Intervistato da TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà della Domenica, l’ex difensore delSalvatoreha elogiato il lavoro svolto dalla società nel corso del calciomercato estivo, prevedendo una grande crescita del club anche oltre la vittoria dello Scudetto: “Quest’nonmolto, ma il mister è stato bravo a fare integrare i giovani. La perdita di Koulibaly era un’incognita perché non conoscevamo bene Kim. Invece oggi possiamo dire che è stata fatta la scelta giusta. Io credo che ilpossa allungare ilpositivo anche dopo lo Scudetto, conoscendo De Laurentiis credo che vincendo il campionato con piccoli ritocchi possa dire la sua anche in Europa. Negli ultimi dieci anni la società ha fatto un buon lavoro puntando ...

Salvatore, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà della domenica", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Queste le sue parole: Quanto conta Spalletti Quest'...... Bologna, Torino, Malaga, Istanbul, Padova, Sidney, La Valletta (Malta),, Santiago, ... come disse Andrea Camilleri in una sua intervista registrata nel 2005 da Luciano Brogi e Enzodel ...

