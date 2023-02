Napoli, a fuoco nella notte il Maschio Angioino (Di domenica 26 febbraio 2023) Un grosso incendio si è sviluppato questa notte al Maschio Angioino, castello simbolo di Napoli. I fatti sono accaduti intorno alle ore 2.30. Napoli, a fuoco il Maschio Angioino Le fiamme hanno invaso dei locali comunali che si trovano all’interno di una delle torri. All’interno vi erano custoditi dei documenti, che sono stati in parte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 febbraio 2023) Un grosso incendio si è sviluppato questaal, castello simbolo di. I fatti sono accaduti intorno alle ore 2.30., ailLe fiamme hanno invaso dei locali comunali che si trovano all’interno di una delle torri. All’interno vi erano custoditi dei documenti, che sono stati in parte L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

