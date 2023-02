Napoli, 20mila votanti per le primarie del PD alle 13.30 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati circa 20.000 i votanti per le primarie del Pd a Napoli, secondo il calcolo effettuato alle 13.30. In tutta la città e la provincia continua il voto per scegliere il nuovo segretario dei dem tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, nei gazebo all’aperto e nelle sedi identificate dal partito. Questa sera la commissione provinciale di Napoli presieduta da Luigi Cimmino sarà riunita all’Hotel Ramada di Napoli e dalle ore 20 comincerà a ricevere i verbali dei seggi elettorali e gli scatoloni dei voti per il conteggio delle preferenze. Dalle 20.45 saranno inviati i primi dati alla sede del Pd a Roma per contribuire a una proiezione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati circa 20.000 iper ledel Pd a, secondo il calcolo effettuato13.30. In tutta la città e la provincia continua il voto per scegliere il nuovo segretario dei dem tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, nei gazebo all’aperto e nelle sedi identificate dal partito. Questa sera la commissione provinciale dipresieduta da Luigi Cimmino sarà riunita all’Hotel Ramada die dore 20 comincerà a ricevere i verbali dei seggi elettorali e gli scatoloni dei voti per il conteggio delle preferenze. D20.45 saranno inviati i primi dati alla sede del Pd a Roma per contribuire a una proiezione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

