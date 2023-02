Napoleone lascia l’Elba | non fu una fuga ma un piano strategico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 febbraio 2023)l’isola d’Elba il 26 Febbraio 1815 verso le sette di sera, ma non fu affatto una. L’imperatore si prepara a salpare dalla notte del 25 Febbraio, approfittando della partenza del controllore inglese Campbell per Firenze. Si imbarcò e partì con un piccolo esercito di circa 670 uomini. Abbandona l’isola per approdare poi il 1 Marzo in Francia. Al momento della partenza molti furono i cittadini elbani che andarono a salutarlo e ad augurargli buona fortuna. Parte per contrastare in Francia Luigi XVIII e il regno dei Borboni. L’esilio dialritrattoDopo la battaglia di Lipsia e il trattato di Fontainebleau nel 14 Aprile 1814,è costretto ad ...