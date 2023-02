MUR: Concorso per 1 Ricercatore III Livello Ambito PNRR (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Ministero dell’Università e delle Ricerca ha Bandito un Pubblico Concorso per selezionare 1 Ricercatore III Livello, nell’Ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presso l’Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella sede di Biella. Viene proposta assunzione con contratto a tempo determinato. Un Ricercatore al CNR di Biella, cercasi! Il MUR ha portato a conoscenza della necessità di una Figura Professionale che si occupi di progetti di Ricerca avvalendosi dei fondi del PNRR. Il Candidato, che avrà superato le prove d’esame, sarà assegnato a studi innovativi e ambiziosi, con la collaborazione di accademici e personalità di rilevante importanza del settore in questione. Il ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Ministero dell’Università e delle Ricerca ha Bandito un Pubblicoper selezionare 1III, nell’del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presso l’Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella sede di Biella. Viene proposta assunzione con contratto a tempo determinato. Unal CNR di Biella, cercasi! Il MUR ha portato a conoscenza della necessità di una Figura Professionale che si occupi di progetti di Ricerca avvalendosi dei fondi del. Il Candidato, che avrà superato le prove d’esame, sarà assegnato a studi innovativi e ambiziosi, con la collaborazione di accademici e personalità di rilevante importanza del settore in questione. Il ...

