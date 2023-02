Muktar Edris e Angelika Mach sul podio della Napoli City Half Marathon

(Di domenica 26 febbraio 2023) Al campione mondiale etiopee alla polaccail10^. La bandiera italiana sventola con il terzo posto di Rebecca Lonedo. Il clima non ha tradito le aspettative, è stata una giornata perfetta per i quasi 5mila atleti impegnati nella 10^che ha messo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellaa262 : Al campione mondiale etiope Edris e alla polacca Mach il podio della 10^ Napoli City Half Marathon. La bandiera ita… - newsdicorsa : 10^Napoli City Half Marathon, le sfide al maschile. Muktar Edris: “Voglio andare sotto i 59 minuti”. - Luxgraph : 10^Napoli City Half Marathon, le sfide al maschile. Muktar Edris e Stefano La Rosa - zazoomblog : 10^ Napoli City Half Marathon la sfide al maschile. Muktar Edris: “Voglio andare sotto i 59 minuti” - #Napoli… - positanonews : #Sport 10^Napoli City Half Marathon, le sfide al maschile. Muktar Edris: “Voglio andare sotto i 59 minuti”. -

Abbiamo a cuore la tua privacyLa gara maschile La gara ha subito decretato i vincitori che sono stati al passo di 2'57' fino al 10° km, un trio costituito dall'etiope, il francese Mehdi Frére e il keniano Dennis ...

10^ Napoli City Half Marathon, vittoria di Muktar Edris e Angelika Mach Tuttosport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Napoli City Half Marathon, 5mila al via e tante sfide per la vittoria Tuttosport

Napoli City Half Marathon, festa grande per 5mila atleti: i vincitori e l'ordine d'arrivo NapoliToday

Risultati Napoli Half Marathon: vincono Edris e Mach MarathonWorld.

Il clima non ha tradito le aspettative, è stata una giornata perfetta per i quasi 5mila atleti impegnati nella 10^ Napoli City Half Marathon che ...E’ il giorno della 10^ Napoli City Half Marathon, 5mila i runner al via provenienti da tutta l’Italia e da 61 nazioni del mondo. Un grande evento sportivo internazionale, insignita della Bronze Label ...