... nell'alto. Sul posto, una zona impervia, sono intervenuti intorno alle 12 i tecnici delalpino e speleologico della Toscana (Sast) e i vigili del fuoco. Una volta raggiunto l'uomo, ...... nell'alto. Sul posto, una zona impervia, sono intervenuti intorno alle 12 i tecnici delalpino e speleologico della Toscana (Sast) e i vigili del fuoco. Una volta raggiunto l'uomo, ...

Mugello: soccorso gruppo di scout bloccato dalla neve Firenze Post

Attese al Pronto Soccorso, l'Azienda Usl replica Il Filo del Mugello

Gruppo di scout sorpreso dalla nevicata durante un'escursione Il Filo del Mugello

Sentieri ghiacciati nel versante Nord. Il Soccorso Alpino invita alla ... Il Filo del Mugello

Meteo in Toscana, maltempo: continua l'allerta giallo per neve e vento Corriere Fiorentino

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sull’A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 274. Un Tir, dopo aver perso il ...