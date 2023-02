Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mourinho lo sciamano ripete il rito. E l’Olimpico si riempie: Mourinho lo sciamano ripete il rito. E l’Olimpico si… - Gazzetta_it : Mourinho lo sciamano ripete il rito. E l’Olimpico si riempie. Lo spunto di Giancarlo Dotto #Roma - MouRomafan : RT @LAROMA24: ??Mou lo sciamano ripete il rito: Olimpico sempre tutto esaurito [Giancarlo Dotto - @Gazzetta_it] ?? - siamo_la_Roma : ??#Mourinho capopopolo ??? Lo stadio con lui è (quasi) sempre pieno ?? Il tecnico ha creato una magia… - LAROMA24 : ??Mou lo sciamano ripete il rito: Olimpico sempre tutto esaurito [Giancarlo Dotto - @Gazzetta_it] ??… -

José magari non ci crederà (pazienza, problema suo, in cuor suo sa che è così), ma questo pezzo sarebbe uscito comunque, pari pari, senza modificare una virgola. Voglio dire, anche se la storia ...E' uno. Si sente investito da una missione: è la sua forza. L'ha fatto ovunque è andato. ... Non si fa il tifo per le squadre di, ognuno ha la sua. Si tifa per. Ai tempi dell'...

Mourinho lo sciamano ripete il rito: Olimpico sempre tutto esaurito Siamo la Roma

Lo sciamano Mourinho Pagine Romaniste

Roma, c’è la Real Sociedad. Mourinho si gode Spinazzola Roma Giallorossa

Mourinho chiude anche la porta, ma Rui Patricio non è ancora al top Roma Giallorossa

Mourinho, famiglia allargata Roma Giallorossa

Giovedì contro il Salisburgo diciassettesimo sold out su diciotto partite casalinghe nel 2022-23: l’unica “bucata” Roma-Genoa di Coppa Italia per la miseria di poche decine di biglietti. Superato il m ...Con Mourinho un successo è sempre assicurato: contro il Salisburgo ennesimo sold-out José magari non ci crederà (in cuor suo sa che è così), ma questo pezzo sarebbe uscito comunque, pari pari, senza ...