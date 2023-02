Morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna: per anni ha vissuto sotto un ponte (Di domenica 26 febbraio 2023) È Morto a 66 anni Anthony Ciccone, il fratello maggiore di Madonna. A dare la notizia della suo decesso, avvenuto venerdì 24 febbraio, è stato il musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle della pop star. Anthony era stato allontanato dalla famiglia, che aveva preso le distanze da lui a causa delle sue dipendenze da alcol e droga che lo avevano ridotto a vivere per anni sotto un ponte a Traverse City, nel Michigan. Non solo: nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa in seguito alla colluttazione con un poliziotto. Neanche a dirlo, l’uomo aveva attaccato più volte pubblicamente Madonna per avergli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Èa 66, ilmaggiore di. A dare la notizia della suo decesso, avvenuto venerdì 24 febbraio, è stato il musicista Joe Henry, marito di Melanie, una delle sorelle della pop star.era stato allontanato dalla famiglia, che aveva preso le distanze da lui a causa delle sue dipendenze da alcol e droga che lo avevano ridotto a vivere peruna Traverse City, nel Michigan. Non solo: nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa in seguito alla colluttazione con un poliziotto. Neanche a dirlo, l’uomo aveva attaccato più volte pubblicamenteper avergli ...

