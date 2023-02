Morte Riccardo Pica, dopo due anni ancora degrado nel Parco della Madonnetta, l’evento per ricordarlo (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono passati due anni dalla Morte di Riccardo Pica, il giovane, all’epoca minorenne, che è stato inseguito nel Parco della Madonnetta, ad Acilia, da un clochard. La fuga, la corsa per scappare da quell’uomo armato, poi l’arresto cardiaco che ha spezzato la vita di Riccardo. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. E oggi, a distanza di due anni, proprio lì, teatro di quella tragedia, si sono riuniti i cittadini per ricordare il 16enne. Con loro anche la mamma Daniela Salustri, che da tempo porta avanti la sua battaglia e denuncia il degrado che c’è in quell’area verde, in via Bruno Molajoli. Un’area verde abbandonata a se stessa e che va riqualificata. Eppure, nonostante la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono passati duedalladi, il giovane, all’epoca minorenne, che è stato inseguito nel, ad Acilia, da un clochard. La fuga, la corsa per scappare da quell’uomo armato, poi l’arresto cardiaco che ha spezzato la vita di. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. E oggi, a distanza di due, proprio lì, teatro di quella tragedia, si sono riuniti i cittadini per ricordare il 16enne. Con loro anche la mamma Daniela Salustri, che da tempo porta avanti la sua battaglia e denuncia ilche c’è in quell’area verde, in via Bruno Molajoli. Un’area verde abbandonata a se stessa e che va riqualificata. Eppure, nonostante la ...

