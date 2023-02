Morte Maurizio Costanzo, alla camera ardente c’è chiede un selfie a Maria De Filippi – VIDEO (Di domenica 26 febbraio 2023) Come immaginabile, sono state migliaia le persone presentatesi alla camera ardente allestita presso la sala della Protomoteca in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Ovviamente, in prima fila assieme al figlio adottivo della coppia Gabriele e agli altri due figli Saverio e Camilla, nati dalla relazione di Maurizio Costanzo con la giornalista Flaminia Morandi, c’era Maria De Filippi. In completo e con gli occhiali neri, ha cercato il più possibile di consolare il figlio Gabriele e di mantenere una compostezza – dimostrandosi ancora una volta per quello che è: una grandissima signora. Arrivata da un ingresso laterale, la De Filippi ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 26 febbraio 2023) Come immaginabile, sono state migliaia le persone presentatesiallestita presso la sala della Protomoteca in Campidoglio per l’ultimo saluto a, scomparso venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Ovviamente, in prima fila assieme al figlio adottivo della coppia Gabriele e agli altri due figli Saverio e Camilla, nati drelazione dicon la giornalista Flaminia Morandi, c’eraDe. In completo e con gli occhiali neri, ha cercato il più possibile di consolare il figlio Gabriele e di mantenere una compostezza – dimostrandosi ancora una volta per quello che è: una grandissima signora. Arrivata da un ingresso laterale, la Deha ...

