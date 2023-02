Morte Francesco Vitale, precipitato dal terrazzo perché scappava dai suoi creditori (Di domenica 26 febbraio 2023) Una caduta da venti metri, quella che ha messo fine alla vita di Francesco Vitale, intorno a mezzogiorno di mercoledì scorso, 22 febbraio 2023. Un passante aveva avvertito l’impatto, e aveva dato anche l’allarme. Ma è stato tutto inutile: i tentativi di mantenere in vita il 45enne da parte del personale del 118 si sono rivelato vani. Mistero alla Magliana, spacciatore 45enne precipita da un palazzo e muore: nessuno lo conosceva Francesco Vitale, la pista: caduto perché scappava dai creditori Il giallo della Morte di Francesco Vitale si è da subito infitto, dal momento che vicino al corpo non sono stati trovati né i documenti, né il cellulare dal quale l’uomo non si separava mai. Oltre all’uomo che aveva dato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Una caduta da venti metri, quella che ha messo fine alla vita di, intorno a mezzogiorno di mercoledì scorso, 22 febbraio 2023. Un passante aveva avvertito l’impatto, e aveva dato anche l’allarme. Ma è stato tutto inutile: i tentativi di mantenere in vita il 45enne da parte del personale del 118 si sono rivelato vani. Mistero alla Magliana, spacciatore 45enne precipita da un palazzo e muore: nessuno lo conosceva, la pista: cadutodaiIl giallo delladisi è da subito infitto, dal momento che vicino al corpo non sono stati trovati né i documenti, né il cellulare dal quale l’uomo non si separava mai. Oltre all’uomo che aveva dato ...

