Monza | Palladino | «Non dobbiamo fare drammi | conosciamo il nostro obiettivo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro la Salernitana Raffaele, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, rischiando qualche ripartenza, abbiamo avuto anche delle occasioni per poter far male. Nel secondo tempo ci siamo disuniti, abbiamo peccato di ingenuità, dopo il primo gol abbiamo perso l’identità. Ma questa partita ci farà crescere,trasformare la rabbia in rabbia agonistica. Nonil». L'articolo proviene da Calcio News 24.