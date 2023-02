Monza, Palladino: «Gytkjaer ha lavorato bene, si è meritato questa occasione» (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Raffale Palladino prima del calcio d’inizio di Salernitana Monza: «È bello tornare in una città in cui sono stato bene» Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita del Monza a Salerno. Di seguito le sue parole SALERNO – «È bello tornare in una città in cui sono stato bene. Ho un bellissimo ricordo della città, sono felice di essere qui, però oggi pensiamo alla partita, le emozioni le lasciamo da parte appena fischia l’arbitro. Affrontiamo una squadra forte». SOUSA – «È stato fatto un buon lavoro anche da mister Nicola, è sempre stato sopra la quota salvezza, Paulo Sousa lo conosco dai tempi della Fiorentina, lavora con ottimi principi di gioco, sarà complicato affrontare una partita piena di insidie, sappiano che non sarà semplice, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Raffaleprima del calcio d’inizio di Salernitana: «È bello tornare in una città in cui sono stato» Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita dela Salerno. Di seguito le sue parole SALERNO – «È bello tornare in una città in cui sono stato. Ho un bellissimo ricordo della città, sono felice di essere qui, però oggi pensiamo alla partita, le emozioni le lasciamo da parte appena fischia l’arbitro. Affrontiamo una squadra forte». SOUSA – «È stato fatto un buon lavoro anche da mister Nicola, è sempre stato sopra la quota salvezza, Paulo Sousa lo conosco dai tempi della Fiorentina, lavora con ottimi principi di gioco, sarà complicato affrontare una partita piena di insidie, sappiano che non sarà semplice, ...

