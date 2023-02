Mondiali Skicross | storico oro per Deromedis

(Di domenica 26 febbraio 2023) Un giornoper il freestyle italiano. Il 22enne trentino Simoneè il campione del mondo di. Ha trionfato a Bakuriani, in Georgia, per regalare la prima medaglia per l'Italia. ...

...mondo di. Ha trionfato a Bakuriani, in Georgia, per regalare la prima medaglia per l'Italia. Deromedis, portacolori dell'Esercito, aveva già conquistato laà medaglia d'argento ai...Si lasciata andare alle lacrime una volta tagliato il traguardo Fanny Smith. A Bakuriani la 30enne si messa al collo un bronzo iridato, la sua sesta medaglia nelloai, ad appena nove giorni dalla commozione cerebrale che ne aveva messo in dubbio la partecipazione. L'oro andato alla svedese Sandra Naeslund davanti all'austriaca Katrin Ofner, che ...

Impresa di Simone Deromedis ai Mondiali di freestyle di Bakuriani, in Georgia: il ventiduenne trentino ha vinto la medaglia d'oro dello ski-cross, un risultato storico per il movimento azzurro. Si tratta della prima, storica medaglia per lo skicross azzurro, che era nel mirino del 22enne trentino, portacolori dell'Esercito, già medaglia d'argento ai Mondiali.