Mondiali Sci di Fondo, Pellegrino-De Fabiani coppia d'argento nello sprint (Di domenica 26 febbraio 2023) Planica – È arrivata la prima medaglia per l'Italia dello sci di Fondo ai Mondiali di Planica. Il merito è di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che hanno conquistato uno splendido argento nella team sprint a tecnica libera sulla distanza degli 8.4 km. Il duo azzurro si è reso protagonista di una prova magistrale e, a tratti, ha dato anche l'impressione di poter combattere per il metallo più prezioso. Il primo posto, tuttavia, è andato alla fortissima Norvegia di Golberg e Klaebo, che hanno chiuso con il crono totale di 17:28.14 (+2.48 nei confronti degli italiani). Terzo posto per la Francia di Jay e Jouve (+16.48). "In questo format di gara siamo nazione da battere per molte squadre – ha detto Pellegrino al termine della gara –. Anche oggi ce l'abbiamo fatta provando anche ...

